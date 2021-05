Renato Zero condivide le sue parole ed i suoi ricordi infinitamente commoventi. Il video racchiude un’epoca che non sarà mai più.

Il celebre cantautore romano di fama internazionale, Renato Zero, ha voluto condividere nella giornata di oggi le sue disarmanti parole con il pubblico dei social. Proferendo attraverso il suo profilo Instagram alcuni, ora più che mai commoventi frammenti, che appartengono alla sua proficua e decennale carriera artistica.

Renato, dopo aver collaborato in varie occasioni con una buona moltitudine di artisti italiani, sarebbe intervenuto in tal maniera spinto dal dolore. Una sofferenza dettata dalla perdita di un caro amico e pietra miliare della storia della musica novecentesca e contemporanea.

Leggi anche —>>> “Un Posto al Sole”, inedito: l’atteso ritorno segna un addio inaspettato

Renato Zero interviene in memoria dell’immensità artistica dell’amico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Renato Zero (@renatozer0)

Potrebbe interessarti anche —>>> “Oggi è un altro giorno”, Morgan è affranto: “Mi mancherà”

L’addio alla memorabile creatività, spiritualità, essenza artistica ed intellettuale di Franco Battiato non può che generare spontaneamente una sonora eco nel mondo dello spettacolo. Come in tutti coloro che hanno avuto la fortuna, negli anni, di ascoltare le sue canzoni, leggere i suoi rivelatori scritti, e conoscere la sua umana presenza. Un giorno è questo che scorre e si manifesta al mondo come memorabilmente doloroso.

In tutto questo inevitabile richiamo d’amore in onore del grande maestro, ed in seguito alla sua scomparsa, dopo i sentiti interventi di Morgan, Tiziano Ferro, come di moltissimi altri… Si accoderà anche quello dello stesso Renato. Zero farà in modo che le immagini in movimento, ora come allora da pelle d’oca, in cui appare il cantautore, compositore e regista di origini siciliane, possano parlare per lui. Per concludere dopo aver lasciato il centro del palco al ricordo, giungerà la sua dedica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Renato Zero (@renatozer0)

Nel video Zero suole pronunciarsi delicatamente e non senza emozione scrivendo nella didascalia la seguente frase: “Sei nel cuore per sempre!“. All’epoca lui ed il maestro erano entrambi vicini e unanimemente protagonisti di un indimenticabile live. In cui “La Cura” diverrà la colonna sonora di entrambi i due post condivisi nel primo pomeriggio di oggi, 18 maggio.