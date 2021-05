Harry, svolta incredibile: protagonista di una serie?

Novità per il Principe Harry. Con il suo cambio di vita arriva un grande progetto inerente una docuserie prodotta da lui stesso.

Tempo di grandi cambiamenti per Harry. Il Duca di Sussex, dopo il trasferimento in America, ha voltato pagina. Il suo addio alla famiglia reale ha svoltato la sua esistenza per sempre. Dopo l’intervista bomba con la moglie Meghan, ai microfoni di Oprah, tutto si è trasformato.

Intento a costruirsi un nuovo futuro, il Duca ha una serie di progetti in cantiere. Tra questi uno ha preso forma. Si tratta di una docuserie creata e prodotta da lui stesso. In queste ore sono state condivise le immagini del trailer.

Si tratta di “The Me You Can’t See”, una sorta di documentario realizzato per Apple Tv+ e creato grazia alla collaborazione di Oprah Winfrey. Quest’ultima è stata produttrice esecutiva. Il tema della serie è la salute mentale. Alle riprese hanno preso parte personaggi del calibro di Lady Gaga oltre che molti atleti olimpionici.

Harry: il nuovo progetto dalla vocazione sociale

Il nuovo progetto di Harry ha una forte vocazione sociale. Puntata dopo puntata la docuserie racconta storie incentrate sul tema della salute della mente e il benessere. Il suo obiettivo è quello di mettere in luce quanto sia importante prendersi cura del proprio stato mentale e i percorsi da intraprendere per chi soffre di disturbi.

Attesissimo, la sua data di lancio è prevista per il prossimo 21 maggio. Sarà possibile vederlo su Apple Tv.

Per ora è visibile solo il trailer, lanciato oggi. Nelle immagini il Duca ha deciso di inserire il fotogramma dei funerali della madre. La ripresa mostra un piccolo Harry di soli 12 anni a testa bassa spaventato. Tuttavia dalla produzione è stato chiarito che non verrà messa sotto accusa la famiglia reale.

L’unica missione del documentario è quello mostrare quanto siano diffusi i disturbi mentali e quanto sia importante prendersi cura del proprio benessere.