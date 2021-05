Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi giovedì 20 maggio, ha comunicato i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

Appena pubblicato, sul sito del Ministero della Salute, il bollettino sullo stato dell’epidemia da Coronavirus diffusasi in Italia. Stando ai dati odierni, il numero dei casi di contagio complessivi è salito a 4.178.261 con un incremento rispetto a ieri di 5.741 unità. Ancora in calo il dato relativo ai soggetti attualmente positivi che ammonta a 299.486 (-7.244), così come quello dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: 1.544 in totale e 99 in meno di ieri. I guariti dall’inizio dell’emergenza sono 3.753.965, ossia 12.816 unità in più di ieri. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 164 decessi che hanno portato il bilancio totale delle vittime a 124.810.

La Regione Abruzzo, si legge nelle note, ha comunicato che dal totale è stato sottratto un caso, in quanto duplicato, e che dal totale dei deceduti sono stati sottratti due decessi: uno conteggiato erroneamente ed uno non attribuibile a Covid. L’Emilia Romagna ha eliminato 4 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di mercoledì 19 maggio

Il Ministero della Salute ha pubblicato ieri sul proprio sito il bollettino relativo all’epidemia da Coronavirus diffusasi nel nostro Paese. Stando ai dati, i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza erano saliti a 4.172.525.

Risultavano ancora in calo i soggetti attualmente positivi che ammontavano a 306.730, così come i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 1.643 in totale. Il numero dei guariti complessivi era giunto a 3.741.149. Il bilancio totale delle vittime saliva a 124.646.

Nelle note era specificato che la regione Abruzzo comunicava che dal totale dei positivi era stato eliminato un caso in quanto non paziente Covid e inoltre che del totale decessi comunicati mercoledì, 3 casi erano avvenuti nei giorni scorsi. La regione Emilia Romagna comunicava che dal totale dei positivi erano stati eliminati 5 casi dichiarati nei giorni precedenti, in quanto positivi al test antigenico ma non confermati da test molecolare. La P.A. di Bolzano comunicava che tra i 70 nuovi casi confermati da test molecolare, 15 derivavano da test antigenici successivamente confermati da PCR. La regione Puglia comunicava che alcuni casi confermati da test antigenico essendo stati successivamente confermati da test molecolare erano stati riclassificati tra quest’ultimi.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di martedì 18 maggio

Aggiornato, martedì dal Ministero della Salute, lo stato dell’epidemia da Coronavirus diffusasi nel nostro Paese da oltre un anno. Stando ai dati riportati nel bollettino, il numero delle persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza era salito a 4.167.025. In decrescita ancora il dato relativo ai soggetti attualmente positivi che ammontava a 315.308, così come quello dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva: 1.689 in totale. I guariti complessivi erano 3.727.220. Purtroppo continuava ad aggravarsi il bilancio delle vittime: il totale giungeva a 124.497.

Covid-19, le Regioni che saranno collocate in zona bianca: cosa cambia

Ottime notizie giungono dalle quotidiane rilevazioni dei dati relativi all’epidemia da Covid-19 in Italia. Secondo quanto emerso dai monitoraggi vi sono delle regioni che con ogni probabilità, a partire dal prossimo mese saranno collocate in zona bianca. Si parla di Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Abruzzo, Veneto e Liguria. Quanto alle prime tre il passaggio dovrebbe avvenire giù dal 1° giugno, le altre dovranno attendere la settimana seguente.

Segnali di ripresa, dunque, che vanno letti in uno a quelli della campagna vaccinale che pare stia procedendo celermente. Ma quali sono le regole in zona bianca? Prima di tutto abolito il coprifuoco. Vigenti soltanto le misure di prevenzione come l’utilizzo di mascherine ed il distanziamento interpersonale.

Non solo, anche le celebrazioni dei matrimoni potranno tornare ad essere svolte con maggior serenità e soprattutto con misure meno stringenti.

Una notizia, quello dell’imminente passaggio accolta con entusiasmo non soltanto dai cittadini ma anche da dalle Autorità locali che in ogni caso tengono a precisare come bisognerà continuare ad applicare massima prudenza.

La zona bianca è un gran risultato, frutto di sacrifici e particolare attenzione. Quanto fatto sino ad ora non va sciupato con comportamenti irresponsabili che potrebbero riportare all’applicazione di misure di molto più stringenti.

Questa la sintesi del messaggio lanciato dal Governatore del Veneto Luca Zaia, presidente di una delle Regioni che dall’inizio della pandemia ad oggi ha gestito al meglio l’emergenza nonostante l’elevato numero di casi.