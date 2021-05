Elisabetta Gregoraci ha da poco condiviso una foto su Instagram in cui splende più del sole e i fan lo urlano forte nei commenti: una stella in versione rock

La conduttrice televisiva Elisabetta Gregoraci ha lasciato come al solito i suoi follower su Instagram a bocca aperta pubblicando uno scatto di immensa bellezza e splendore. La showgirl è vestita con un abitino rosso e nero leggermente scollato con una parola che luccica sopra: c’è scritto “Kiss” con lo stile caratteristico del famoso gruppo rock americano.

Una rock star che splende già di primo mattino e allieta la giornata dei suoi fan sui social network. Come didascalia che accompagna la sua immagine stellare ha scritto in lingua inglese: “Lascia che il sole brilli su di te, buongiorno a voi”. E i suoi seguaci su Instagram hanno ricambiato con altrettanti messaggi di felice giornata e complimenti di ammirazione e gradimento come quello di un utente che scrive: “Sorridi sempre che sei il sole”.

Elisabetta Gregoraci, la foto che fa innamorare i fan su Instagram

