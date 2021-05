“Verissimo” cambia tutto, Silvia Toffanin si ferma: il motivo

Per “Verissimo” arriva lo stop da Mediaset. Non vedremo più Silvia Toffanin al sabato pomeriggio: ecco quali sono le motivazioni

“Verissimo” è ormai da anni uno dei programmi di punta di Mediaset. Di stagione in stagione il rinnovo è automatico con la presenza della regina del sabato pomeriggio: Silvia Toffanin. La compagna di Pier Silvio Berlusconi ha iniziato a piccoli passi ed è diventata una certezza per il Biscione.

Tutti la amano Silvia Toffanin per la sua dolcezza, per la sua accoglienza semplice ma calda, e soprattutto per i suoi modi delicati che riescono a mettere sempre a loro agio gli ospiti.

Da diverso tempo ormai la Toffanin va avanti con “Verissimo” senza pubblico, una scelta che pesa ma che è stata fatta per difendere la salute di tutti. Gli ospiti sono tornati in studio ma a debita distanza, senza abbracci e sguardi ravvicinati e anche quando cala la lacrimuccia non ci si può confortare, ognuno, dalla sua sedia, deve vivere quel momento “da solo”.

Ora però tutto sta per cambiare per “Verissimo” e Silvia Toffanin. Adesso c’è la certezza anche se i fan della trasmissione non avrebbero mai voluto.

Verissimo e lo stop, il motivo della scelta

“Verissimo” si ferma e cambia tutto per il sabato pomeriggio. La trasmissione di Silvia Toffanin si avvia alla conclusione. Sabato 22 maggio, infatti, sarà l’ultima puntata di questa stagione.

Niente di clamoroso, tutto nella norma, secondo le linee del palinsesto. La Toffanin si ferma per la pausa estiva. Per lei c’è già la riconferma. A settembre la rivedremo di nuovo con le sue dolci e interessanti interviste.

Nel mentre sabato si prepara a chiudere col botto. Oltre a tutti i finalisti di Amici che saranno in studio, una lunga intervista a Giulia Stabile, la vincitrice del talent show di Maria de Filippi che parla per la prima volta in tv. Alla Toffanin la ballerina racconterà le sue emozioni e l’amore per Sangiovanni. In questi giorni Giulia ha raccontato di essere profondamente cambiata ad Amici, un’esperienza che le ha permesso di accettarsi di più.

In studio anche Vera Gemma, naufraga de “L’Isola dei Famosi” e volto di punta del reality che per la sua 15esima edizione si appresta a terminare, poche puntate e conosceremo il vincitore. E poi anche Emma, i Me contro Te e molti altri ospiti.