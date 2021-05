“Il Paradiso delle Signore”, anticipazioni 21 maggio: Vittorio perde la pazienza

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 21 maggio: Marta desidera aggiustare il suo matrimonio, ma Vittorio le impone una scelta.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Vittorio e Marta riavvicinarsi l’una all’altra nonostante le numerose questioni rimaste in sospeso. La Guarneri ha ricevuto un’interessante offerta da parte di Sterling, ma ha paura di parlarne al marito perché sa che accettare comporterebbe partire ancora una volta per New York. Anche Rocco ha ricevuto un’offerta imperdibile, ma sembra non aver ancora compreso che la sua nuova situazione lavorativa potrebbe allontanarlo da Maria. Quanto a Ludovica, la Brancia è sempre più vicina a tirare Marcello fuori di prigione. Ciò che ignora, tuttavia, è che Fiorenza Gramini sta seguendo ogni suo spostamento ed è pronta ad usare il suo segreto contro di lei.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 21 maggio: Fiorenza ha un piano

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Rocco sarà su di giri all’idea di partecipare al Giro d’Italia. Maria tuttavia è preoccupata: non ha ancora avuto il coraggio di dire al fidanzato che il padre vuole che ritornino in Sicilia dopo le nozze.

Ludovica riuscirà invece nel suo intento: la Brancia aiuterà Barbieri ad uscire di prigione e si ricongiungerà finalmente a lui. Peccato che adesso Fiorenza sappia tutto ed abbia in mente un piano per tornare ad essere presidentessa del Circolo.

Al Paradiso, Gloria riceverà una telefonata a destinata a Stefania che la turberà parecchio. Che cosa sta succedendo a sua figlia?

Sempre dalle anticipazioni sappiamo infine che Marta si chiarirà finalmente le idee: è Vittorio l’uomo con cui vuole passare il resto della vita. Dopo averne parlato con il padre Umberto, la Guarnieri tornerà raggiante dal marito, ma a questo punto sarà lui a chiederle un po’ di tempo. È giunta l’ora che Marta prenda una decisione.