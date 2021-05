“Beautiful”, anticipazioni puntata 21 maggio: Katie forza Sally

Beautiful, anticipazioni 21 maggio: Sally non sa se accettare la proposta di Wyatt. Katie tenta di farla ragionare.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Sally perplessa dopo che Wyatt le ha proposto di andare a vivere insieme. La stilista è entusiasta all’idea di avere una seconda possibilità con il fidanzato, ma non riesce a fidarsi totalmente di lui. Dove è finita Flo? Come è possibile che Wyatt sia tornato da lei dopo averla lasciata in maniera così repentina per fidanzarsi con la Fulton? Sally vorrebbe accettare la proposta del fidanzato, ma inizia a sospettare che le sue intenzioni non siano così limpide come vuole far credere. E se Wyatt fosse a conoscenza delle sue condizioni di salute e stesse facendo di tutto per renderla felice prima della sua prematura morte? Alla Spencer, intanto, Katie continua a tessere le lodi di Flo e sembra aver addirittura convinto Bill a darle una seconda possibilità.

Beautiful, anticipazioni 21 maggio: Sally è sospettosa

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Katie cercherà di convincere Sally a dare una seconda possibilità a Wyatt e ad andare a vivere con lui. Di fronte ai dubbi della stilista, la Logan giurerà di non aver mai parlato con lo Spencer. Se Wyatt sta agendo in questo modo è solo perché è innamorato di lei, non perché pensa che a Sally rimanga ben poco da vivere. Nonostante le rassicurazioni di Katie, la Spectra non si sente ancora in grado di fare una scelta.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Bill apprezzerà il gesto di generosità di Flo, ma continuerà a non fidarsi totalmente di lei. Per quanto la Fulton si sia comportata in maniera ammirevole sia nei confronti di Katie che in quelli di Sally, lo Spencer non può dimenticare ciò che la ragazza ha fatto alla sua famiglia.