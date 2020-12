Beautiful, anticipazioni americane: Sally in fin di vita, ma non tutto è come sembra

Beautiful, anticipazioni americane: mentre Wyatt si riavvicina a Flo, Sally riceve una notizia straziante che cambierà le carte in tavola.

Nelle puntate italiane di Beautiful abbiamo assistito alla rappacificazione tra Sally e Wyatt che sembra aver posto fine alle mire di Flo sul giovane Spencer. Sally e Wyatt sono sul punto di sposarsi, nonostante l’opinione contraria di Quinn. Eppure pare che questa dinamica non durerà a lungo. Dalle anticipazioni americane scopriamo infatti che il giovane Spencer tornerà nelle braccia della Fulton prima di quanto chiunque potesse aspettarsi. Sally sarà distrutta dall’ennesimo abbandono di Wyatt, anche perché (quasi in concomitanza) scoprirà di essere malata di una patologia gravissima ed incurabile. Di cosa si tratta?

Beautiful, anticipazioni americane: il passo indietro degli sceneggiatori

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Sally comincerà a soffrire di un anomalo tremore alla mano. La stilista prenoterà allora una visita d’accertamento, che darà un esito spaventoso: una malattia rara e incurabile, non meglio identificata. Nella stessa circostanza, Sally si imbatterà in Katie e, piangendo tra le sue braccia, le chiederà di non rivelare nulla a Wyatt. La ragazza non vuole infatti che la sua malattia muova a compassione l’ex fidanzato.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo però che Katie non manterrà la promessa. Venuto a sapere della malattia di Sally, il giovane Spencer cecherà di alleggerire i suoi ultimi mesi di vita, fingendo addirittura di tornare insieme a lei. Da parte sua, Flo avvallerà la decisione del fidanzato, dando ancora una volta prova di volersi redimere dagli errori del passato.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui. Sembra infatti che Sally sia talmente tanto popolare in America che, per evitare un abbassamento degli ascolti, gli sceneggiatori hanno deciso di salvarla a costo di molti buchi di trama. Al termine della storyline si scoprirà infatti che Sally non è realmente malata, ma ha solo finto per riconquistare Wyatt. Un po’ inverosimile considerata la sua iniziale disperazione, non trovate?