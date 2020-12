Parma-Juventus, le pagelle e il tabellino della partita

Le pagelle e il tabellino del match valido per la tredicesima giornata di serie A Parma-Juventus, appena terminato

Allo stadio Tardini è finita 4-0 per i bianconeri. Durante Parma-Juventus, Kulusevski ha festeggiato le sue cinquanta presenze in Serie A con il gol che ha sbloccato il risultato al 23′ su passaggio di Alex Sandro. Dopo appena tre minuti Cristiano Ronaldo ha raddoppiato di testa servito da Morata. CR7 ha provato la doppietta personale con un tiro a giro che è terminato di poco fuori lo specchio della porta. Allo scadere del tempo regolamentare Bonucci si è mangiato la palla del 3-0: sugli sviluppi di un corner non è riuscito a mettere il pallone dentro a tu per tu con il portiere avversario. La Juventus ha dominato per l’intera frazione di gioco con il Parma che ha costruito ben poco.

Parma-Juventus, pagelle e tabellino del match

All’inizio della ripresa Liverani ha cercato di dare uno scossa ai suoi sostituendo uno spento Gervinho con Karamoh. Dopo poco però è arrivato il secondo gol del portoghese, che servito da Ramsey, ha fatto partire il suo mancino su cui Sepe nulla ha potuto. Al 50′ ci ha provato Kucka su passaggio di Kurtic ma Buffon ha respinto. Il Parma ci ha provato in più di un’occasione ma senza precisione. Gagliolo ha sfiorato la rete al 74′, colpendo una palla al volo ma non riuscendo a segnare. All’86’ è arrivato il poker dei bianconeri con il colpo di testa vincente di Morata.

PARMA (4-3-3): Sepe 6; Iacoponi 5,5 (60′ Busi 6), Osorio 5,5, Bruno Alves 5, Gagliolo 5; Sohm 5, Hernani 6, Kurtic 6 (85′ Brugaman s.v.); Kucka 5,5 (60′ Cyprien 5,5), Cornelius 5 (60′ Inglese 6), Gervinho 5,5 (46′ Karamoh 5,5). All. Liverani 6



JUVENTUS (4-4-2): Buffon 6,5; Danilo 6, Bonucci 6 (76′ Cuadrado 6), De Ligt 6,5, Alex Sandro 6,5; Kulusevski 6,5, Bentancur 7, McKennie 6,5 (76′ Portanova 6), Ramsey 6,5 (68′ Bernardeschi 6); Morata 7,5, Cristiano Ronaldo 7,5 (82′ Chiesa s.v.). All. Pirlo 6,5

Arbitro: Calvarese di Teramo

Reti: 23′ Kulusevski (J), 26′ Cristiano Ronaldo (J), 48′ Cristiano Ronaldo (J), 86′ Morata

Ammoniti: Danilo (J)

Espulsi: –

Migliore in campo: Cristiano Ronaldo

Con questa doppietta Cristiano Ronaldo ha raggiunto il record di Omar Sivori segnando 33 gol in un anno solare in Serie A.