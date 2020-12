Beautiful, anticipazioni americane: Bill e Brooke ci ricascano e qualcuno ha le prove

Beautiful, anticipazioni americane: si riaccende la passione tra Bill e Brooke, ma qualcuno ha un video per incastrarli.

Nelle puntate italiane assisteremo presto alla “consegna del testimone” da parte di Katie. Credendo di essere ormai in fin di vita, la più piccola delle sorelle Logan chiederà a Brooke di occuparsi di suo figlio quando lei non ci sarà più. Questa scena non è nuova nella soap: già una volta, durante la crisi post-partum di Katie, Brooke si è occupata di Will, ma il risultato è stato disastroso. In quella circostanza, infatti, Brooke e Bill si sono avvicinati talmente tanto da innamorarsi l’uno dell’altra. Da allora tra i due si è instaurata una forte intesa sessuale che non è mai scemata. Dalle puntate americane sappiamo ora che Brooke e Bill ci cascheranno un’altra volta ed, in questo frangente, qualcuno avrà le prove schiaccianti del loro tradimento. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni puntata 19 dicembre: il futuro di Will

Beautiful, anticipazioni americane: Quinn ha un video che incastra Brooke

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Bold and The Beautiful (@boldandbeautifulcbs)

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni americane: un personaggio è in coma. Di chi si tratta

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che alla fine Katie si salverà grazie alla donazione anonima di Flo. La più giovane delle Logan riprenderà dunque la sua vita al fianco di Bill, senza sapere che suo marito e sua sorella sono sempre più vicini. Bill e Brooke, che si sono sempre trovati d’accordo su molte cose (anche quando i loro partner dissentivano), continueranno ad avere la stessa opinione riguardo alla pericolosità di Thomas. Il bacio tra i due avverrà in occasione del matrimonio tra Thomas e Zoe al quale entrambi parteciperanno controvoglia. Nel tentare di confortare Brooke dopo l’ennesima discussione con Ridge, Bill la bacerà di sorpresa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Bold and The Beautiful (@boldandbeautifulcbs)

Nessuno dei due si renderà conto che Quinn sta spiando il loro momento intimo ed ha filmato tutto con il proprio telefonino. Da allora la nuova matriarca di casa Forrester avrà in mano una nuova arma per ricattare Brooke ed aiutare l’amica Shauna a conquistare Ridge.