Beautiful, anticipazioni americane: un personaggio è in coma. Di chi si tratta

Beautiful, anticipazioni americane: le sorti di uno dei personaggi sono appese ad un filo. Ecco di chi si tratta.

Come vi avevamo preannunciato in uno dei precedenti articoli, le cose sembrano mettersi davvero male per uno dei personaggi di Beautiful. Si tratta di Thomas, figlio primogenito di Ridge e vero e proprio centro nevralgico delle vicende della soap da un anno a questa parte. Già nelle puntate italiane si inizia a presagire l’inizio di una catastrofe. Thomas, il cui amore ossessivo nei confronti di Hope sembra ormai fuori controllo, ha mentito alla ragazza sulla vera identità di Phoebe/Beth e l’ha poi spinta a sposarlo con l’inganno. Non solo: il ragazzo ha anche manipolato suo figlio, l’ha traumatizzato e poi minacciato dopo che lui ha rivelato all’intera famiglia la verità sulla bambina. Il comportamento di Thomas si fa sempre più sospetto ed investibile e pare che nelle puntate americane la cosa vada solo a peggiorare. Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della soap opera.

Beautiful, anticipazioni americane: Thomas sviene improvvisamente

Nelle puntate che stanno andando in onda in questi giorni negli USA, la situazione di Thomas è ormai disperata. Dopo aver rubato dallo studio della Forrester un manichino con le sembianze di Hope, Thomas ha cominciato ad avere assurde visioni nelle quali questo prendeva vita e lo incitava ad uccidere Liam. Pare anche che Thomas abbia sognato la morte di Brooke, pregustando il momento in cui l’odiata matrigna sarebbe uscita di scena. Insomma, la situazione è critica e è diventata ancora di più quando Hope ha scoperto la verità sul manichino. Devastata dalla situazione ed intimorita da Thomas, Hope ha cercato di calmare l’ex marito. “Ti giuro che non sono pazzo” le ha risposto Thomas, un attimo prima di cadere a terra.

Non sappiamo ancora come continuerà la storyline, ma secondo alcune voci (che vi abbiamo riportato in questo articolo) Thomas potrebbe avere un tumore al cervello ed il tempestivo ritorno di Bridget potrebbe costituire per lui l’unica speranza di salvezza.