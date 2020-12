Paola Di Benedetto ha postato una foto favolosa su Instagram: la sua scollatura ha mandato in tilt il mondo dei social network.

Paola Di Benedetto è una modella e showgirl molto amata dal pubblico italiano. La ragazza è seguitissima sui social network: il suo account vanta 1,7 milioni di follower. La nativa di Vicenza è stata ‘Madre Natura’ in ‘Ciao Darwin 7 – La resurrezione’ e ha fatto parte del corpo di ballo di ‘Colorado’. Nella sua carriera, la classe 1995 ha partecipato alla tredicesima edizione de ‘L’isola dei famosi’ classificandosi al tredicesimo posto. Paola è spesso ospite dei più celebri salotti televisivi come ‘Mattino Cinque’, ‘Domenica Live’ ?pomeriggio Cinque’. Come se non bastasse, la Di Benedetto ha partecipato al ‘Grande Fratello Vip’ nei primi mesi del 2020 vincendo l’edizione davanti a Paolo Ciavarro.

La 25enne è una donna bellissima ed è dotata di grande fascino e sensualità. Le sue curve sono letteralmente da sogno. La vicentina, poco fa, ha messo in rete una foto mostruosa in cui mostra il suo lato A spettacolare grazie ad una mostruosa scollatura.

Paola Di Benedetto, scollatura esplosiva: décolleté favoloso

Paola ha deliziato i suoi follower con uno scatto mostruoso. L’outfit della ragazza è decisamente esagerato e la sua scollatura profonda mette in mostra il lato A esagerato. La bellezza del suo viso è semplicemente disarmante. La nativa di Vicenza è seduta con dolcezza sul divano e le sue gambe da sogno sono in primissimo piano.

Il post ha già raccolto 45mila cuoricini. “Ogni tanto qualche foto carina la faccio anche io..ma non abituatevi”, ha scritto scherzando nella didascalia. Gli utenti stanno commentando con entusiasmo. “Paola ma quanto sei bella”, “Ma sei stupenda”, “Che bomba”, “Tu sei sempre bellissima in ogni foto”, si legge.

Paola, nel corso dell’estate, ha infuocato il mondo del web con scatti in costume al limite del proibito.