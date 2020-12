Beautiful, anticipazioni puntata 19 dicembre: il futuro di Will

Beautiful, anticipazioni 19 dicembre: Katie, ormai in fin di vita, fa un’ultima richiesta alla sorella Brooke.

Ridge ha finalmente rivelato a Steffy tutta la verità sulla sua rottura con Brooke. La ragazza è sinceramente dispiaciuta per suo padre, ma non ha intenzione di fare un passo indietro riguardo alla questione “Thomas”. Nondimeno, il loro confronto è terminato con un forte abbraccio ed un pianto liberatorio, uniti nel terrore che la loro famiglia vada in pezzi. Nel frattempo Katie è ancora costretta in un letto d’ospedale in attesa di un trapianto di reni. La dottoressa Davis fa sapere che la situazione è critica e neanche la dialisi sembra più funzionare. Brooke corre da lei, non prima di aver fatto sapere accidentalmente a Flo e a Shauna in che condizioni versa la più piccola delle sorelle Logan.

Beautiful, anticipazioni 19 dicembre: Shauna incalza Flo

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che la situazione continuerà a peggiorare. Bill sarà frustrato all’idea di non poter usare il suo ingente patrimonio per salvare sua moglie, mentre il piccolo Will si proporrà addirittura di donare un rene alla madre. Commossa, Katie convocherà Brooke per un’ultima richiesta: in caso non dovesse farcela, dovrà essere la sorella maggiore a crescere Will insieme a Bill. Lo ha già fatto in passato e non c’è nessun altro a cui Katie si sentirebbe di affidarlo.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Shauna continuerà il suo pressing psicologico per far sì che Flo doni un rene a Katie. In tal modo entrambe le Fulton potrebbero tornare nelle grazie della famiglia Logan. Flo sarà sconvolta, ma inizierà a meditare in cuor suo l’idea di fare il test.