Elisa, sapete che lavoro faceva prima di diventare famosa? L’ha scoperta un noto showman – VIDEO

Oggi scopriamo qualcosa di più del passato di Elisa. Sapete cosa faceva la cantante triestina prima di essere scoperta da Fiorello?

Elisa, l’incontro con Fiorello le ha cambiato la vita

Non ci credereste mai, ma quella qui sotto è proprio Elisa Toffoli al suo esordio sul palco. La giovane triestina faceva la parrucchiera quando nel 1992 prese parte alla trasmissione Karaoke, diretta da Rosario Fiorello.

“Una mia cliente che cantava doveva andare a Karaoke quella sera, ma per un malanno improvviso ha dovuto rinunciare” ha raccontato di recente in un programma radiofonico. “Febbre e mal di gola non le hanno permesso di cantare in tv”.

Così, per una fortuita coincidenza, la giovanissima cantante (al tempo aveva solo 16 anni) si ritrovò ad esibirsi di fronte a Fiorello, già al tempo apprezzatissimo conduttore e scopritore di talenti. Subito dopo la sua partecipazione al programma, iniziò poi a lavorare come corista e a soli 19 anni pubblicò l’album d’esordio Pipes & Flowers.

Nonostante le prime importanti collaborazioni siano arrivate prima dei 20 anni, il successo di Elisa divenne nazionale – e poi planetario – solo nel 2001 con la vittoria al Festival di Sanremo. Quell’anno la cantante portava Luce (tramonti a nord est), brano di recente omaggiato da Rancore e La rappresentante di lista proprio sul palco dell’Ariston.