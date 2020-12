Rosario Fiorello da Sanremo all’incubo: un tormento per lo showman

Lo showman Rosario Fiorello ha parlato in un’intervista di un incubo che affligge la tranquillità del suo animo: andiamolo a scoprire

Nessuno si sarebbe aspettato un destino così avverso per un personaggio pubblico, così simpatico e ironico come Rosario Fiorello. La vita del presentatore siciliano sembra una lontana “parente” di quella ammirata durante la conduzione di Sanremo 2020 oppure quella vissuta all’interno della casa e per amore di moglie e figlia.

I telespettatori della Rai hanno coltivato un sogno, quando hanno visto il grande ritorno di Fiorello nella tv che conta. Lo ha fatto in grande stile, con la sua classica simpatia che contagia in men che non si dica. Sanremo 2020 è stato un successo oltre le righe per lui, allietando il pubblico con le stesse battute, con le quali intratteneva i turisti del villaggio “Valture”. Piuttosto che i telespettatori dell’ultimo varietà in streaming, “Viva Rai Play”

Rosario Fiorello, un malessere mai avuto prima

Conosciuto come uno dei più importanti e ricchi frontman dell’epoca, lo showman Rosario Fiorello ha costruito il suo enorme “castello” professionale grazie a diverse partecipazioni, divise tra radio e tv.

Scoperto dal grande Pippo Baudo, prima di guadagnarsi il prestigio sotto i grandi riflettori ha fatto tantissima gavetta, facendosi amare e voler bene dappertutto. A distanza dal primo “mattone” di carriera, Fiorello si trova ad aver raccolto i frutti del suo straordinario lavoro, decidendo di condividerlo in gran segreto con la moglie Susanna e la figlia Angelica.

Con quest’ultima in particolare ha un rapporto davvero speciale, legatissimo perchè con la crescita ha capito che di “superpapà” come lui ce ne sono davvero pochi. Il sorriso e il buon umore regnano sempre sovrani dalle parti di Rosario Fiorello, ma mai come nelle ultime settimane sembra abbiano lasciato il “podio” ad un malessere interiore.

Lui lo chiama incubo ed è davvero un bel problema per…la famiglia che condivide le quattro mura con lui. In occasione del nuovo anno, già si parla di Sanremo 2021 e il telefono di Fiorello è davvero “bollente” tra copioni e il suo compagno di presentazione: Amadeus.

Sarebbe proprio lui l’anello di congiunzione tra lo showman siciliano e le notti trascorse con l'”acqua alla gola”. Amadeus per Fiorello in questi giorni è diventato il fantasma protagonista dei suoi incubi notturni. Un modo per riabituarsi a quasi un anno fa, quando la coppia promise spettacolo e si rivelò vincente: bis nel 2021? A meno di colpi di scena dell’ultima ora, crediamo proprio di sì!