Sangiovanni in mezzo alla bufera: dure critiche per il cantante. I dettagli

Si è da poco concluso il talent show di Maria De Filippi, “Amici 20”, Sangiovanni è arrivato secondo in classifica. Il cantante è nelle ultime ore in mezzo alle proteste di alcuni fan: il motivo

Da pochi giorni è finito il talent show “Amici” di Maria De Filippi per la sua 20esima edizione che ha visto la vittoria di Giulia Stabile. La ballerina si è distinta con delle coreografie spettacolari danzando sulle note di Crepe di Irama e La notte di Arisa. Ha battuto prima Alessandro Cavallo, un altro ballerino, e poi il suo fidanzato Sangiovanni, per la sfida finale.

Giulia ha voluto che il suo ragazzo le stesse vicino nel momento in cui ha alzato la coppa al cielo nello studio di “Amici 20”. Proprio il cantante però nelle ultime ore è finito nella bufera ed è stato criticato durante un incontro con i fan a Milano.

Sangiovanni nella bufera: il motivo delle critiche al cantante di “Amici 20”

Il cantante Sangiovanni ha quindi incontrato i fan a Milano nel rispetto delle norme anti contagio da Covid. Molte persone hanno comprato i suoi Cd che sono andati a ruba, oltre che per la gioia di avere un suo lavoro, anche perché così facendo hanno ottenuto un pass per assistere all’incontro con il loro beniamino. Molti però si sono lamentati del fatto che non sia stato rispettato il distanziamento e si sarebbero creati alcuni assembramenti.

L’incontro con Sangiovanni è avvenuto nella sede della Mondadori Store di Piazza Duomo a Milano. I fan sono stati fatti entrare seguendo le norme anti Covid e anche se per un momento probabilmente si sono creati assembramenti, tutto si è svolto nel rispetto delle regole previste dal governo in questi casi. Inoltre le persone venivano lasciate entrare solo nell’orario prestabilito secondo il pass acquisito sempre rispettando le regole anti contagio.