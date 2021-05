Un Posto al Sole anticipazioni 21 maggio: Niko cambia la sua vita

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di domani, 21 maggio 2021. Niko prende una decisione importantissima che potrebbe cambiare per sempre la sua vita

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d i v i s o d a U n P o s t o A l S o l e R a i (@unpostoalsolerai3)

Roberto Ferri ha finalmente capito chi è Pietro Abbate: è il figlio di suo suocero, l’uomo che uccise erroneamente tanti anni fa. Pietro era soltanto un bambino quando accadde questa tragedia e, crescendo, ha deciso di vendicarsi con Roberto mandando in fallimento il suo matrimonio. Roberto sa di essere cambiato nel corso degli anni, di non essere più l’uomo da allora e proprio per questo proverà a trovare un accordo con Pietro. Si fideranno l’uno dell’altro?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Patrizio Rispo ripercorre la carriera: ”Io, Raffaele e il sogno nel cassetto”

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di domani sera

Visualizza questo post su Instagram Un post con d i vi so da Un Posto Al So le Rai (@unpostoalsolerai3)

Niko negli ultimi mesi si è gettato a capofitto nel suo lavoro. Ha tagliato fuori tutto, si tiene stretta solo la famiglia e il suo bambino che ogni giorno richiede sempre più attenzioni. E, da qualche settimana, non è l’unico: anche Renato comincia a sentirsi solo, senza stimoli, e proprio per questo motivo Raffaele in quanto amico ha deciso di intervenire e parlare con Niko per proporgli di far lavorare il padre come assistente nel suo studio. Niko ha risposto di no, ma successivamente potrebbe prendere una decisione che cambierà la sua vita per sempre.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> 10 domande a Marina Tagliaferri: Giulia Poggi di Un Posto al Sole si racconta

Visualizza questo post su Instagram

Vittorio ha deciso di essere fedele ad Alex nel corso dei mesi che trascorreranno lontano ma questa sua decisione sta cominciando a diventare davvero difficile da rispettare, soprattutto quando Speranza è arrivata a Napoli. Dopo aver ceduto, proverà a salvare il salvabile di questa situazione già così tanto complicata.