WhatsApp, attenzione a questa nuova truffa. Utenti in allerta

Nuova truffa tramite WhatsApp per impadronirsi dell’account dello sfortunato di turno. Fate attenzione a non aprire nessun messaggio sospetto. Le conseguenza possono essere gravi.

Attenzione alla nuova truffa tramite WhatsApp pensata per impadronirsi dell’account del malcapitato di turno. Non è la prima volta che tramite la messaggistica più utilizzata al mondo circoli delle truffe per cui è sempre bene stare in allerta per evitare spiacevoli situazioni talvolta anche molto gravi.

Il messaggio-truffa potrebbe arrivare anche da persone che voi conoscete, come genitori, fratelli, sorelle, ecc, e che a loro insaputa sono entrate a far parte del raggiro.

Se vuoi salvare il tuo account non aprire questo messaggio

“Ciao, ti ho inviato un messaggio per sbaglio, potresti rimandarmelo?”. E’ il nuovo messaggio-truffa utilizzato per raggirare via WhatsApp gli utenti e per impadronirsi dell’account dello sfortunato di turno.

I truffatori informatici hanno ideato una nuova trappola che permette ad un truffatore di impadronirsi del vostro WhatsApp e quindi del cellulare e dell’identità dell’interessato.

Questo messaggio-truffa può provocare tantissimi problemi sia economici che personali, in quanto potrebbero scaricare il credito della vostra ricaricabile ed avere accesso a tutte le vostre informazioni più segrete come chat, foto, video, email ecc.

L’unica soluzione per evitare di cadere nella trappola è non rispondere al messaggio che vi viene inoltrato all’insaputa del vostro interlocutore. Ricordiamo che il messaggio-truffa al quale non dovete dar credito è “Ciao, ti ho inviato un messaggio per sbaglio, potresti rimandarmelo?”.

Una volta che avrete ricevuto il messaggio e risponderete, il malfattore proverà ad installare il vostro WhatsApp sul suo telefono così da poter avere accesso all’intero sistema operativo del vostro cellulare. La truffa sarà sia d’identità che economica.