Muore un’icona del cinema mondiale: l’addio segna la fine di un’epoca

L’addio ad un interprete del cinema mondiale segna la fine di un’epoca. Il grande attore muore dopo una lunga malattia.

E’ la fine di un’epoca per il cinema di tutto il mondo dopo la morte di un interprete ed artista poliedrico che ha fatto sognare durante la sua lunghissima carriera milioni di spettatori. Il globo piange la scomparsa dell’attore statunitense all’età di 86 anni. Dovuta ad una malattia incurabile.

L’attore aveva goduto il suo incredibile successo a partire dai primi anni ’70. Grazie ad una celebre pellicola che venne poi definita dalla critica un vero capolavoro. Nonostante avesse già impiegato la sua partecipazione in altre realizzazioni cinematografiche di immenso riconoscimento. Come ad esempio quella di “Rosemary’s Baby – Nastro rosso a New York”, uscita nelle sale nel lontano 1968 e realizzata dal pluripremiato regista Roman Polanski.

Addio ad un’icona del cinema mondiale: l’omaggio alla carriera dell’ indimenticabile “Fred”

Dopo il riconoscimento delle sue doti d’attore, avvenuto grazie alla commedia romantica del 1972 realizzata da Elaine May, de “Il rompicuori”, la carriera meritatissima di Charles Grodin prende rapidamente il volo, conquistando gli spettatori del grande schermo con la sua interpretazione nel ruolo di “Fred” nel remake di “King Kong“. Realizzato da John Guillermin ed uscito nelle sale nel 1976, per poi essere successivamente candidato agli Oscar.

Altri successi adorneranno il suo indimenticabile percorso nella settimana arte, fra cui “Il paradiso può attendere” del 1978 e il ritorno in grande stile nei pacifici ed esuberanti anni ’90 apparendo in varie commedie. In primis si potrà indubbiamente ricordare con affetto quella di “Beethoven“.

Molti lo ricorderanno anche per la pellicola d’azione, a tratti comica, di “Midnight Run”. Conosciuta nella penisola italiana con il titolo di “Prima di Mezzanotte” e realizzata da Martin Brest, che vide come suoi protagonisti lo stesso Charles al fianco di Robert De Niro nel 1988. L’attore americano si è spento a Wilton, nel Connecticut, lo scorso 18 maggio 2021.