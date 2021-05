Uomini e Donne anticipazioni: la delusione di Carolina

Uomini e Donne anticipazioni: Giacomo Czerny ha scelto Martina e ha dovuto avere a che fare con la delusione di Carolina che si aspettava di essere lei la fortunata

Uomini e Donne anche quest’anno ha visto tre giovani tronisti uscire fuori dal programma felici e innamorati: dopo le scelte di Massimiliano e Samantha, è stato il turno di Giacomo Czerny. Sicuramente il più confuso di tutti perché si era affezionato ad entrambe le due corteggiatrici, sia a Carolina che a Martina. Alla fine ha deciso di scegliere perché la confusione stava semplicemente aumentando man mano che passava il tempo e sarebbe diventato solo più complicato lasciare andare una delle due.

Uomini e Donne anticipazioni: Giacomo ha scelto Martina

La sua scelta è ricaduta su Martina, ma prima di dirlo ha dovuto dare la spiacevole notizia a Carolina. Quest’ultima è rimasta spiazzata e ha preso davvero molto male la decisione del tronista, dal momento che si era innamorata di lei. Tra l’altro ha fatto notare a Giacomo che negli ultimi tempi aveva chiesto a lei una serie di dimostrazioni che facevano intendere proprio questo: lei si è aperta, ha rivelato quello che prova e adesso si rende conto che è stato tutto inutile. Ha lasciato lo studio stravolta, carica di rimpianti e soprattutto di tanto dolore e delusione.

Successivamente, Maria De Filippi ha rivelato a Giacomo Czerny di essere rimasta molto impressionata dal suo talento come video maker e gli ha proposto a gran sorpresa un lavoro in redazione. Non si è ben capito se ha deciso di accettare oppure no, ma pare che ci siano buone possibilità che lo farà.