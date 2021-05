Anna Tatangelo, l’allenamento è amore per gli occhi: un corpo esagerato – FOTO

Anna Tatangelo si tiene in forma con una sessione di workout da perdere la testa: il suo corpo esplosivo è una visuale a luci rosse

“Annazero“, il nuovo album a cui l’artista di Sora ha lavorato per diversi mesi, verrà rilasciato il prossimo 28 maggio. Anticipato dai singoli “Guapo“, “Fra me e te” e “Serenata“, che hanno riscosso un successo senza precedenti, il disco promette di fare scintille. I suoi followers, d’altronde, da mesi non aspettano altro: fieri del percorso della Tatangelo, sono pronti a sostenerla anche in questa nuova avventura.

Anna, che nell’ultimo anno è persa decisamente cambiata, ha deciso di rivedere le proprie priorità. Ad oggi, infatti, dopo la fine della relazione con Gigi D’Alessio, la cantante sembra mettere al primo posto se stessa. Lo dimostrano le recenti Instagram stories pubblicate, in cui l’artista ha documentato il proprio allenamento. Tenersi in forma e curare il proprio corpo, per Anna, è un vero piacere: gli utenti, che si sono beati delle sue forme spaziali, non possono far altro che apprezzare gli scatti.

Anna Tatangelo, l’allenamento è amore per gli occhi: fisico da sogno – FOTO

