Esonero Pirlo, i tifosi bianconeri attendono con trepidazione la scelta dei vertici juventini: il club sta valutando diverse ipotesi.

La Juventus ha vissuto un’annata davvero difficile: i bianconeri, dopo nove scudetti consecutivi si è interrotto il ciclo dei bianconeri. Il tricolore è stato vinto dall’Inter: la banda di Conte è stata la più continua e ha già vinto il campionato matematicamente da quattro turni. Il club piemontese si trova al momento al quinto posto in classifica: al momento la squadra allenata da Pirlo sarebbe anche clamorosamente estromessa dalla Champions League (l’attuale posizione regalerebbe “solamente” una magra consolazione con la qualificazione in Europa League).

L’ultimo turno di campionato si preannuncia infuocato: Milan, Napoli e Juve lottano per gli ultimi due posti utili per un posto nella massima rassegna europea. I bianconeri andranno a far visita al Bologna, gli azzurri ospiteranno il Verona e i rossoneri giocheranno contro l’Atalanta.

Esonero Pirlo: la Juventus ha già deciso?

La stagione della Juventus è stata complicatissima ma comunque non fallimentare. I bianconeri hanno comunque messo in bacheca altri due trofei, vincendo la Super Coppa italiana in finale contro il Napoli e la Coppa Italia in finale contro l’Atalanta. Le figuracce in Champions League (l’eliminazione con il Porto scotta ancora) e i disastri in campionato hanno sicuramente incrinato il rapporto tra Andrea Pirlo e i vertici societari.

Il club piemontese, da diverse settimane, sta sondando diversi allenatori. Continuano a girare diverse indiscrezioni su Massimiliano Allegri, ma al momento non sembrano esserci stati contatti decisivi. Zidane è invece un nome che piace tanto ai dirigenti: il tecnico francese ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa salutando praticamente l’ambiente madrileno. Secondo quanto spiegato da Tuttosport, il divorzio con Pirlo sarà una scelta comunque difficile e dolorosa. Da oggi si è aggiunto anche un nuovo nome: Rino Gattuso lascerà il Napoli a fine stagione e piace molto ai piemontesi.

La grande vittoria in Coppa Italia ha comunque “regalato” chance di permanenza ad Andrea Pirlo. L’attuale allenatore del club di Torino, in ogni modo, per convincere la sua società deve assolutamente centrare la qualificazione in Champions League.