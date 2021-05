“I Soliti Ignoti”, Joe Squillo fa una partita strepitosa: ma qualcosa va storto

La showgirl Joe Squillo è ospite di Amadeus durante la puntata de “I Soliti Ignoti” del 21 maggio. La bellissima conduttrice si presenta con un vestito luccicante tutto tempestato di paillettes ma la fortuna non la assiste sempre.

Bellissima e simpatica come sempre la conduttrice, ballerina e cantate Joe Squillo ru Rai Uno, ospite del conduttore Amadeus, per provare a vincere una somma di denaro da devolvere al Centro Astaldi.

Sexy Joe Squillo su Rai Uno: ecco cosa riesce a vincere

Otto ignoti, un parente misterioso e una luccicante Joe Squillo su Rai Uni indossa degli occhiali da sole per poter scrutare al meglio i concorrenti della puntata de “I soliti ignoti” del 21 maggio.

Inizia benissimo la showgirl Joe Squillo indovinando immediatamente l’identità dell’ignoto numero uno, un campione di boxe di nome Mike soprannominato “lonely Wolfe” che quando combatte sale sul ring con una maschera da lupo.

La partita si complica immediatamente con Martina, 32 anni, romana. Lei è l’ignoto numero due il cui look però non suggerisce una professione in particolare. Dopo un momento di tentennamento Joe Squillo si affida all’intuito e dà la sua risposta.

E non sbaglia perché la showgirl indovina e mette da parte 20.000 euro. L’ignoto numero tre si chiama Maura, ha 33 anni e viene da Roma. In questo caso per la showgirl indovinare è molto difficile così chiede l’aiuto del primo indizio.

Nonostante i suggerimenti dell’ignoto numero tre fossero molto espliciti, Joe Squillo sbaglia clamorosamente e perde 133.000 euro. In più il suo montepremi si azzera perché nel passaporto di Maura c’è il primo imprevisto.

Con l’ignoto numero quattro la partita si fa nuovamente facile. La concorrente si chiama Rosanna, viene da Grottaferrata in provincia di Roma e si presenta al centro dello studio con un abito da danzatrice.

La risposta della showgirl è immediata. Così Joe Squillo indovina e mette da parte 3.000 euro. L’ignoto numero cinque si chiama Rossella, ha 25 anni e viene da Roma. In questo caso però la showgirl chiede l’aiuto di un secondo indizio.

Nel passaporto di Rossella ci sono 66.000 euro e anche questa volta c’è l’imprevisto. Nonostante fosse molto difficile indovinare l’identità dell’ignoto numero sei Joe Squillo ci riesce e mette da parte 69.000 euro.

Adesso mancano solo due ignoti e la partita per Joe Squillo è in discesa che indovina l’identità degli ultimi due concorrenti. Il montepremi della showgirl sale a 128.000 euro. Tuttavia non può ancora cantare vittoria perché manca l’ultima fase del gioco, la più difficile, quella del parente misterioso.

Il parente misterioso è Veronica, 32 anni, una donna di media statura, dai capelli e occhi scuri e molto curata. Veronica è la sorella di uno degli otto ignoti in gara. Joe Squillo scruta molto bene ma poi dice una cosa che lascia tutti senza parole: “Ho sentito una vibrazione nel guardarli”.

Infine, Joe Squillo vince 51.200 euro che devolve al Centro Astaldi e porta a casa un gioco in scatola de “I Soliti Ignoti”.

