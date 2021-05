Wanda Nara, la FOTO per iniziare bene la giornata: le reazioni del web

Wanda Nara, lo scatto mattutino all’interno di una boutique fa insorgere tantissime reazioni sul web.

Wanda Nara è sicuramente una delle donne più desiderate dagli italiani, inutile stare qui a spiegarvi il motivo, basta guardare questa foto per scoprire la bellezza prorompente e latina di Wanda. Questo scatto, postato solo quattro giorni fa ha fatto tremare letteralmente il web.

Non solo per l’elevato tasso erotico, Wanda Nara direttamente dalla Spa di casa, di spalle indossa solamente un perizoma striminzito che a difficoltà si riesce a scorgere. La foto ha raggiunto quasi il milione di like ma qualcuno avrebbe notato delle ambiguità nell’immagine, accusandola di aver ritoccato un po’ troppo.

“Manca un pezzo del perizoma😂😂😂. Almeno modificale bene ste foto” un commento da cui ne è derivata una discussione dove la Nara ha la peggio. “Più che altro il mosaico prende una curva sospetta...ahahahaha” insomma, un momento di pura goliardia che non inficia comunque la bellezza e sensualità di Wanda.

Wanda Nara, ecco il suo buongiorno

