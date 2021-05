Un’ex concorrente di Ballando con le stelle, recentemente ha fatto una confessione inaspettata e che lascia a bocca aperta

A Ballando con le stelle arriva uno scoop, un’ex concorrente ha ammesso di aver amato una donna vediamo chi è. Ha confessato Elisa Di Francisca che nel 2013 ha partecipato al programma al fianco del ballerino Raimondo Todaro. Da poco la Di Francisca è uscita nelle librerie con la sua autobiografia che s’intitola “Giù le maschere”. Ed effettivamente la maschera lei l’ha tirata giù e si è raccontata come mai prima di ora, lasciandosi scappare anche confessioni inaspettate.

Elisa Di Francisca e la confessione sul suo amore per una donna

Ha così confessato a tutti quanti tramite il suo libro, che ha amato una donna. Elisa Di Francisca ha raccontato di aver avuto una relazione d’amore con una sua compagna di squadra. Spiega che la loro è iniziata come un’amicizia che però poi si è tramutata in amore in maniera molto spontanea. Spiega di non essersi fermata a pensare che fosse una donna e non uomo e che forse non sapeva nemmeno cosa fare e come. Dice semplicemente che è successo in modo naturale, lei ha dato il primo bacio nonostante fosse eterosessuale. A suo dire erano l’una la metà dell’altra. Ma nonostante questo lei ha sposato successivamente un uomo con cui ha avuto un figlio.

E proprio nel suo libro racconta tutta la storia e anche di suo figlio e suo marito. Narra anche un terribile evento che ha subito a 17 anni, la violenza da parte del suo fidanzato dell’epoca. Poi affronta anche un tema delicato che riguarda l’aborto che purtroppo ha avuto. Si colpevolizza perché poteva stare più attenta ed evitare poi le conseguenze che ha affrontato. Ma poi analizzando la situazione capisce che era impossibile, non aveva il supporto ne dei genitori ne del compagno che era fuori di testa.

La campionessa olimpionica ha avuto un passato non facile questo è chiaro, e tramite il suo libro si possono scoprire lati di lei che prima non si conoscevano e che non si sarebbero mai immaginati. Un’immersione totale nella vita di una campionessa di fioretto che conferma che oltre al successo e al lavoro, c’è dietro una vita privata che non sempre è bella e facile.