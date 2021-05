Andrea Di Carlo, il post di addio diventa virale: la reazione di Arisa

Andrea Di Carlo, il lungo post di addio diventa subito virale. Ma qual è la reazione di Arisa?

Andrea Di Carlo ed Arisa si sono detti definitivamente addio. Almeno, questo è quanto trapela dai rispettivi profili social. Il manager infatti ha definitivamente chiuso col passato…così emergerebbe dal lungo post pubblicato nella giornata di ieri con il quale da il suo addio alla cantante motivando anche il perché della fine della loro storia.

“In senso metaforico i numeri primi rimandano alla solitudine, in quanto sono quei numeri che sono divisibili solo per se stessi e per zero, ossia che non hanno relazioni con altri che non con se stessi e con il nulla”… tantissimi gli interventi del web che si complimenta per quanto scritto dal Di Carlo il quale conclude il post con tanto di tag alla diretta interessata. “Lei é un numero primo io no . Cerca di essere felice @arisamusic, provaci ora ma senza di me”.

Ovviamente nessuna risposta sotto al post è pervenuta…ma qual è la reazione di Arisa? Scopriamolo insieme.

Andrea Di Carlo, il lungo post: ma la reazione di Arisa?

La cantante sul suo profilo social non risponde assolutamente a quanto dichiarato dall’ormai ex. Anzi, appare più rilassata che mai. La cantante infatti ha pubblicato tantissime storie nelle quali racconta la sua giornata.

Fino a pochi minuti fa, un video dell’artista immersa in un luogo meraviglioso dove si dedicherà al suo benessere per prepararsi al meglio per progetti futuri, ammette la stessa, ma non rivela altro.

La coppia doveva sposarsi, Di Carlo le aveva regalato l’anello di fidanzamento ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Non resta per Arisa che dedicarsi al lavoro che in questo periodo le ha dato tantissime soddisfazioni.