Drogata con cocktail di caffè e ansiolitici poi violentata: manager in manette

Violentata e abusata. Un colloquio di lavoro si è trasformato in un abuso di una 21enne. La tragedia è avvenuta a Milano

Drogata e violentata. Un colloquio di lavoro si è trasformato in una tragedia. La vicenda è accaduta a Milano. Protagonista una studentessa di 21 anni dell’Università Bocconi. A invitarla un noto amministratore di un’ azienda milanese operante nell’ambito farmaceutico. L’incontro tra i due è avvenuto lo scorso 28 marzo. Si sarebbe trattato di un colloquio lavorativo per un posto di stage nell’azienda farmaceutica dell’imprenditore. La ragazza ha raccontato come durante il colloquio, dopo aver bevuto un caffè ha perso i sensi.

Si è poi risvegliata nella sua casa il giorno dopo. Stordita, indossava ancora il look del giorno precedente. La 21enne si è recata presso una caserma per denunciare l’accaduto. Da lì sono partite le indagini.

Drogata con ansiolitici nel caffè, poi violentata

La tragedia della studentessa drogata e violentata a Milano ha subito avviato le indagini da parte delle forze dell’ordine. I carabinieri durante la perquisizione nella casa del 50enne hanno trovato due confezioni ansiolitico. Si trattava del Bromazepam, riposto in una nicchia della sua cucina. Grazie alle immagini della videosorveglianza e i dati registrati dallo smartwatch della 21enne, è stato scoperto che l’uomo aveva dato la sostanza alla giovane. Mescolando caffè e una dose massiccia dell’ansiolitico le aveva provocato intossicazione e avvelenamento. Di seguito l’avrebbe poi trattenuta nella sua abitazione. In uno stato d’incapacità di intendere e di volere, la ragazza sarebbe stata abusata e fotografata.

A seguito delle indagini, l’imprenditore preoccupato si sarebbe creato un alibi invitando amici e parenti a coprirlo. Poi avrebbe accusato la famiglia della studentessa di estorsione nei suoi confronti.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate.

I carabinieri hanno trovato nella casa dell’uomo foto di altre donne. Le forze dell’ordine stanno indagando. Si ipotizza che anche le altre vittime siano state abusate con le stesse modalità.