La scomparsa di Khrystyna, l’appello della madre: “Aiutatemi a trovarla”

E’ disperata la madre di Khrystyna: “Siamo molto legate, ci sentivamo anche dieci volte al giorno”. Intanto la procura ha aperto un fascicolo per omicidio a carico di ignoti.

Non si hanno ancora notizie di Khrystyna Novak la 29enne scomparsa da Orentano in provincia di Pisa tre mesi fa. La sorte di Khrystyna ruoterebbe intorno all’arresto, per armi e droga, del compagno 41enne Airam Gonzalez Negrim. La coppia che viveva nella villetta in periferia di Castelfranco si conosceva da circa 3 mesi, ma erano andati a convivere sin da subito e sognavano di sposarsi. E’ proprio da quella villetta che Khrystyna è scomparsa lo scorso novembre. Gli inquirenti però starebbero indagando sulla vita del fidanzato. Ed è per questo, che si pensa che il legava tra i due ragazzi abbia potuto rendere Khrystyna obiettivo di chi si volesse vendicarsi di Airam. Ma non solo, far sparire la giovane 29enne avrebbe portato il compagno a non fornire, per proteggerla, informazioni sui traffici in cui era coinvolto all’autorità giudiziaria.

L’appello disperato delle madre Khrystyna per la scomparsa della figlia.

E’ disperata la signora Inna per la scomparsa della figlia Khrystyna con cui aveva un legame molto forte. La mamma della 29enne vive in Uvraina, paese natale di Khrystyna, ed è assistita dall’associazione Penelope che le ha offerto l’aiuto dall’avvocata, Daica Rometta. “Siamo molto legate, ci sentivamo anche dieci volte al giorno, sono certa che se avesse avuto la possibilità lei avrebbe già chiamato”. Sono queste le parole della madre di Khrystyna che spera presto di ritrovare sua figlia.

Intanto alcuni giorni fa è cambiato il fascicolo d’indagine per la sparizione della ragazza 29enne e ha assunto un altro titolo di reato: omicidio volontario a carico di ignoti.