Il conduttore Carlo Conti è noto per essere sempre abbronzato e tutti si chiedono il motivo da anni, scopriamo perché

Carlo Conti è tra i presentatori italiani più amati e apprezzati del panorama televisivo da molti anni ormai. Attorno a lui però c’è un mistero che si avvolge da molto tempo, e a cui nessuno è ancora riuscito a dare una spiegazione. Si tratta del suo colore di pelle che appare sempre abbronzato tutto l’anno, tanto è vero che ormai le battute sul suo colorito sono all’ordine del giorno in televisione. Lui davanti ad ogni battuta su questo argomento risponde sempre con autoironia e con il sorriso, la sua professionalità e discrezione superano ogni cosa.

Perché Carlo Conti è sempre abbronzato?

Cerchiamo di capire però il motivo della sua perenne abbronzatura. L’uomo ha sempre dichiarato di amare il mare e il sole, al punto di rincorrerlo anche d’inverno. Non sempre è facile partire però, sopratutto di questi tempi con il covid che è ancora in circolo. Può essere dunque che il conduttore ricorra alle lampade. Ha infatti dichiarato di ricorrere a qualche lampada al viso per mantenere la tintarella. Tutto questo però mantenendo sempre un occhio alla salute a cui il conduttore tiene molto. Sono infatti molte le conseguenze che può causare alla pelle, la troppa esposizione al sole e ai raggi UV.

Ammette di cercare infatti sempre centri specializzati e macchinari certificati, s’informa sull’ente che fa i controlli e poi finalmente si concede alla lampada. Sarebbe quindi un vizio il colorito scuro per il conduttore, che dura tutto l’anno. Da un lato però Conti è fortunato perché come lui stesso ha detto una volta, madre natura lo ha aiutato donandogli un colore della pelle che non diventa rosso pomodoro con l’esposizione al sole ma subito scuro. Insomma il presentatore non può vedersi meno che nero e quindi ricorre a tutto il possibile per mantenere il colorito che tanto gli piace.

Una volta il presentatore ha anche raccontato che in spiaggia un giorno, un senegalese si è avvicinato a lui dicendogli :“Ciao fratello come sei nero”. Con lui c’era l’attore Giorgio Panariello che non riusciva a trattenere le risate. Per Conti il mare e il sole sono una passione e non può farne a meno, la verità è questa.