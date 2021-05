Beautiful, anticipazioni 23 maggio: Thomas incalza Zoe e la costringe a dargli una risposta riguardo alla proposta di matrimonio.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Thomas incalzare Zoe con una proposta di matrimonio a sorpresa durante la cena di famiglia. Per quanto lusingata, la Buckingham non ha dato una risposta certa, ammettendo di avere prima bisogno di conferme da parte del Forrester. Douglas invece non ha preso bene la notizia ed è corso in camera sua, subito seguito da Hope. La Logan ha cercato di rassicurare il bambino, promettendogli di restargli accanto anche senza essere la moglie legale di suo padre, ma lui non si è lasciato convincere. Nel frattempo Vinny, amico fraterno di Thomas, ha messo in guardia il Forrester dal far soffrire suo figlio con una storia progettata solo per far tornare Hope tra le sue braccia. Secondo Vinny, il rischio più grande è che Douglas perda completamente fiducia in suo padre.

Leggi anche -> “Il Paradiso delle Signore”, cambia tutto: quando andrà in onda la soap

Beautiful, anticipazioni 23 maggio: Douglas è sconvolto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Leggi anche -> Accadde oggi, 22 Maggio. Attentato durante il concerto di Ariana Grande a Manchester – VIDEO

Dalle anticipazioni di Beautiful scopriamo che Thomas farà pressioni su Zoe per farsi dare una risposta precisa. Messa alle strette, la Buckingham accetterà titubante la sua proposta di matrimonio. A quel punto Thomas coglierà la palla al balzo per raccontare tutto a Douglas e ad un’incredula Hope. Come già preventivato, Douglas rimarrà molto sconvolto dalla notizia. Nonostante le continue rassicurazioni della Logan, il bambino continuerà credere che questo matrimonio distruggerà la famiglia che si è faticosamente creato. Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Thomas si fingerà molto sorpreso nello scoprire la reazione di Douglas. In realtà fa tutto parte del suo piano per spingere Hope a tornare insieme a lui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Beautiful torna domani, domenica 23 maggio su Canale 5 alle ore 13.40. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni ed aggiornamenti sui cambi di programmazione.