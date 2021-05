Emma Marrone sempre meravigliosa su Instagram: la cantante ha postato una foto in cui è distesa sul letto.

Emma Marrone, a Verissimo, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni. La cantante ha svelato che dal 3 giugno partirà un nuovo tour: finalmente la 36enne salirà sul palco. “L’ansia c’è, ma sono contentissima di poter tornare, non vedo l’ora di tornare su quel palco, perché stiamo finalmente riuscendo a portare a casa qualcosa di concreto“, ha detto. L’artista ha anche dichiarato che saranno previsti più costi per i tamponi che per gli abiti di scena.

La pandemia di coronavirus ha ovviamente modificato le abitudini e gli stili di vita di tutti. Nonostante ciò, Emma è pronta per il grande ritorno. La classe 1984 è seguitissima su Instagram: sul noto social network ha condiviso poco tempo fa una fotografia meravigliosa in cui è sul letto.

Emma Marrone favolosa sul letto: che visione

Emma, poco fa, ha piazzato in rete una fotografia da fantascienza. La 36enne assume una posa ammaliante sul letto e conquista i fans con la sua incredibile bellezza. Il suo viso illumina letteralmente la scena e i capelli sono così lunghi che coprono anche uno dei due occhi.

Le labbra della cantante non passano di certo inosservate e mandano in estasi i seguaci. La classe 1984 ha deciso di riportare in didascalia un estratto della sua canzone ‘Dimentico tutto’ che appartiene all’album “Schiena”. “E negli occhi che rimarrai. Come fossi l’unica al mondo. Il resto scrivilo tu”, si legge.

Qualche settimana fa, la Marrone sorprese tutti condividendo una fotografia in cui era distesa in vasca da bagno e aveva le gambe completamente scoperte.