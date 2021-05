“Versione diva, superlativa”: Carolina Stramare in intimo scopre tutto – FOTO

Carolina Stramare ha condiviso un nuovo super scatto su Instagram. L’ex Miss Italia conquista i fan con la sua bellezza e il suo fascino.

La bellezza di Carolina Stramare non smette mai di stupire. Tra le modelle più amate dal pubblico, è seguitissima sui social. Su Instagram soni 227 mila i suoi follower. Ogni giorno Carolina intrattiene il suo fan con immagini di vita personale e professionale. In tutte le foto la sua bellezza e il suo fascino stupiscono. Fisico mozzafiato e sguardo ipnotico, i suoi occhi verde giacchio e la sua folta chioma nera conquistano i fan.

Ex Miss Italia, classe 1990, oggi ha condiviso nuovi scatti. Carolina si mostra in intimo. Indosso solo il reggiseno e gli slip, ha i capelli raccolti in un turbante. In mano un bicchiere di vino. Molti notano come lo scatto abbia un sapore vintage. “Versione Diva, superlativa”, il commento da parte di un utente.

Carolina Stramare, la bellezza infiamma i social

