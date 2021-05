Georgina Rodriguez è davvero inarrestabile: la super modella ha paralizzato Instagram con uno scatto in bikini infuocato.

Georgina Rodriguez è famosa in tutto il mondo per essere la compagna del celebre fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo. La modella, in verità, è apprezzata da una platea vastissima e ha posato anche per diversi brand di successo. La ragazza è sentimentalmente legata al fuoriclasse portoghese dal 2017 e attualmente vive con lui proprio a Torino.

La Rodriguez è dotata di un corpo fuori da ogni logica e le sue curve spettacolari mandano sempre in subbuglio il mondo dei social network. Gli utenti impazziscono davanti ai suoi post devastanti e alle sue fotografie meravigliose. La sua ultima foto è già virale: Georgina indossa un mini bikini che copre poco.

Georgina Rodriguez, bikini stupefacente: che fisico!

