Le pagelle e il tabellino dell’ultimo turno di questo campionato di Serie A tra Atalanta-Milan, appena terminato.

Il Milan cerca i 3 punti per riuscire a conquistare un posto in Champions League. L’Atalanta vuole consacrare la stagione chiudendo al secondo posto.

Il gol del vantaggio rossonero arriva al 42′ in seguito ad un calcio di rigore concesso a Theo Hernandez atterrato in area da Maehele. Batte Kessie che insacca nell’angolino basso contro Gollini rimasto fermo sulla linea di porta.

Al 92′ un altro calcio di rigore per il Milan: Dalot crossa per Calhanoglu che prova la conclusione in porta, Gosens tocca con la mano. Kessie realizza spiazzando Gollini e manda il Milan in Champions League.

Atalanta-Milan: le pagelle

