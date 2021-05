Ventuno persone sono morte ed otto sono rimaste ferite a causa del maltempo abbattutosi su una zona, dove era in corso una maratona.

Una violentissima tempesta si è abbattuta nei pressi di Baiyin, cittadina della Cina, dove si stava svolgendo una maratona, alla quale avevano preso parte circa 170 atleti. Grandine, pioggia e vento hanno provocato la morte di 21 persone ed il ferimento di altre 8, trasportate in ospedale. Tra le vittime anche due maratoneti professionisti molto conosciuti in Cina. Sul posto sono arrivate numerose squadre di emergenza che si sono occupate delle operazioni di soccorso, rese complicate dall’ondata di maltempo.

Ventuno vittime ed otto feriti, questo il terribile bilancio di un’ondata di maltempo abbattutasi improvvisamente ieri, sabato 22 maggio, sulla Foresta di pietra del Fiume Giallo, nei pressi della città di Baiyin, in Cina. Qui era in corso una maratona, alla quale avevano preso parte 172 atleti.

Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, tra cui la redazione del Hong Kong Free Press, in pochi minuti sull’area ad alta quota si è scatenata una tempesta con grandine, pioggia e forte vento.

Sul posto, dopo la segnalazione, sono arrivate numerose squadre di emergenza per un totale di circa 700 soccorritori. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per diverse ore, ma purtroppo per 21 corridori non c’è stato nulla da fare. Otto, invece, sono stati trasportati in ospedale, dove sono stati curati per lievi ferite e ipotermia.

Tra le 21 vittime, scrive Hong Kong Free Press, ci sono anche maratoneti di fama nazionale Liang Jing e Huang Guanjun Il primo durante la sua carriera aveva vinto diverse maratone disputatesi in Cina negli ultimi anni. Huang Guanjun era un atleta sordomuto che aveva preso parte ai Giochi Paralimpici Nazionali del 2019 tenutisi a Tianjin.

A raccontare i drammatici momenti, il sindaco della città di Baiyin, Zhang Xuchen. Il primo cittadino, riporta Hong Kong Free Press, ha spiegato che intorno a mezzogiorno, l’area interessata è stata colpita da “condizioni metereologiche disastrose” e la temperatura è scesa repentinamente.