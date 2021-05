Khaby Lame è la nuova star del web. Quanto guadagna il famoso Tik Toker?

Khaby Lame è un giovanissimo influencer / tik toker italiano di origine senegalese. I suoi video hanno raggiunto picchi straordinari di visualizzazioni. Quanto guadagna?

Con quasi 57 milioni di follower Khaby Lame è il tik toker più famoso e seguito del nostro paese. Il giovanissimo ragazzo italiano ma di origini senegalesi ha battuto nomi ben più celebri e influenti come quello di Chiara Ferragni, Fedez, Gianluca Vacchi e fior fiore d’influencer che hanno fatto del web il loro palco preferito.

Anche su Instagram i numeri toccano cifre vertiginose; al momento il contatore del social network segna oltre 14 milioni di utenti che lo seguono assiduamente. Il fatto straordinario è che sia riuscito in tale impresa senza mai dire nemmeno una singola parola. Zero! Il suo biglietto da visita è la sua espressione di sufficienza in ogni video che propone.

Si è fatto promotore di un format così divertente che è dilagato in lungo e largo a livello globale. Semplicemente sbeffeggia tutorial improbabili trovati sul web, in cui anche le operazioni più semplici come sbucciare una banana, bere un bicchiere d’acqua o chiudere una busta, vengono complicate in maniera inspiegabile, facendo perdere tempo inutilmente.

Con la gestualità delle mani che sembra dire “ecco fatto, ci voleva tanto?”, e la perplessità che gli si legge evidente sul volto, è diventato una star del web. Quanto guadagna?

Khaby Lame. Facciamogli i conti in tasca. Quanto riesce a guadagnare con i suoi video irriverenti?

Khaby Lame è nato in Senegal il 9 marzo del 2000 ma è di nazionalità italiana. Vive nel comune di Chivasso, in provincia di Torino. In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera ha dichiarato che, a causa della crisi economica dovuta alla pandemia da Coronavirus, ha perso il suo lavoro.

Si è così inventato una nuova carriera sul web che gli ha conferito tanta popolarità tanto da essere oggi il personaggio italiano più seguito su Tik Tok. Uno degli ultimi video pubblicati lo vede addirittura in compagnia dell’ex campione della Juventus e della nazionale italiana di calcio, Alessandro Del Piero, mentre “sbeffeggiano” alla maniera di Khaby un tizio che cerca di “tagliare” una cipolla a mani nude. Basta solo un coltello, no?

Difficile sapere quali siano gli effettivi guadagni della giovane star del web. Se per le visualizzazioni dei video su YouTube è possibile fare una stima, caso diverso è per gli altri social network come Instagram, Tik Tok e Facebook.

La sua monetizzazione potrebbe derivare come conseguenza della sua fama. Sono molte le aziende che si sono accorte di lui e iniziano a proporgli sponsorizzazioni consistenti e di prestigio.

Khaby Lame ha dichiarato che il suo sogno è fare carriera nel mondo della recitazione, arte in cui sembra molto portato. Vedremo come si svilupperanno i suoi progetti.