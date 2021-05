Elodie, giù la spallina e fondoschiena in primo piano: uragano di bellezza – FOTO

Nuove Instagram stories emozionanti quelle regalate ieri da Elodie che ha mostrato un lato di sé molto sensuale e devastante per i fan all’ascolto.

Sembra scorra tutto molto serenamente per Elodie che da poche settimane ha festeggiato i suoi 31 anni a fianco del fidanzato Marracash. La cantante romana ha deliziato il pubblico alla scorsa edizione di Sanremo e da allora è sulla cresta dell’onda con grandi collaborazioni e progetti che la coinvolgono per il suo prossimo imminente futuro.

Ultima fra tutte quella con il brand di lusso Bulgari di cui è volto e Ambassador per la sua femminilità innata tanto cara alla casa di moda che non ha esitato a sceglierla come testimonial e icona di stile.

Sensuale e travolgente, Elodie stende tutti in miniabito nero

