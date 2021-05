Marco Liorni, la decisione è definitiva: cosa farà adesso

Il conduttore è stato confermato alla conduzione del preserale estivo della prima rete della televisione pubblica, ecco quando inizia.

Con l’arrivo della stagione estiva stanno cambiando tutti i palinsesti delle reti Rai e Mediaset che tra qualche settimana daranno spazio ai programmi più amati della bella stagione.

Nel dettaglio per la rete ammiraglia dei primi canali i programmi di punta “Uno Mattina” e “Vita in diretta” hanno i giorni contati, per lasciare poi spazio ai cugini estivi.

Quello che cambia più di ogni altra cosa sono gli show preserali, “L’eredità” cesserà il prossimo 6 giugno per cedere il passo a “Reazione a catena” che in questa edizione avrà non poche sorprese per il pubblico a casa. Scopriamo di che si tratta.

Marco Liorni confermato alla conduzione