Oggi la bellissima showgirl, attrice, conduttrice televisiva, cantante e triatleta statunitense è super attiva sul suo profilo Instagram.

Oggi la strepitosa presentatrice televisiva ha pubblicato due foto da urlo: la prima è quella mostrata nell’immagine, in cui Justine posa al centro di una strada.

Lo scatto è stato caricato circa dodici ore fa e la immortala mentre cammina per le vie di Milano, con indosso un look super casual: la sua bellezza non teme rivali!

Dalla sua espressione con la bocca aperta sembrerebbe uno scatto rubato: anche quando non è in posa Justine è un incanto.

Il post ha ricevuto più di 2.600 mi piace e quasi 40 commenti, di cui la maggior parte sono complimenti rivolti sia a lei, che al suo outfit.

La vera esplosione però sta nel post più recente: si tratta di una foto in cui non indossa il reggiseno e scopre il pancino.

Siete curiosi di vederla?

Justine Mattera e quel suo fisico invidiabile: curve in mostra e occhi addosso…

La favolosa influencer, circa un’ora fa, ha postato questa foto, in cui si mostra di profilo davanti ad una finestra.

Justine non è di certo passata inosservata, con la sua t-shirt arrotolata che le scopre la pancia e l’assenza del reggiseno sotto di essa che lascia intravedere le sue forme.

La fantastica showgirl, attrice, conduttrice televisiva, cantante e triatleta ha un’espressione seria, mentre guarda dritto davanti a sé.

Il post è stato un successo, con più di 2.800 mi piace e quasi 50 commenti, tra i quali si leggono moltissimi complimenti, apprezzamenti, elogi e lusinghe da parte dei fan più affiatati.

Eccone alcuni: “Sei sempre fantastica“, “Che foto stupenda e tu sei meravigliosa come sempre“, “Che bel vedere“, “Justine complimenti sei un opera d’arte, bellissima e brillantissima!“.

Non c’è dubbio: Justine Mattera è la bellezza in persona!