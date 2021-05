Ma cosa sei Valentina Vignali!! Bella, sensuale, atletica, mora, grintosa, perfetta. Una foto della bella cestita ha mandato in tilt Instagram. Non ci sono parole, è pazzesca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

30 anni il 30 maggio, tanti sogni nel cassetto da realizzare e molti già realizzati. Valentina Vignali piace proprio a tutti! Cestista professionista, modella ed influencer su Instagram dove vanta 2,3 milioni di follower.

La bella Valentina è una ragazza semplice, che ha fatto del suo passato la sua forza, non è un mistero che sin da adolescente ha avuto problemi con la famiglia ed è andata via di casa. Ma questo non l’ha scalfita.

Da sportiva ha raccolto il dolore e l’ha canalizzato verso la realizzazione di se stessa e ci è riuscita alla grande.

Oggi Valentina è un vero punto di riferimento per tante persone e grazie alla sua vetrina virtuale riesce sempre a stare in contatto con loro. Nel pomeriggio di oggi ha mandato in tilt il web, soprattutto i maschietti che non hanno potuto far altro che ammirare il suo corpo perfetto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Gf Vip, ex concorrente spara a zero sul programma: l’accusa è gravissima

Valentina Vignali in costume è una dea. Non ci sono parole per descriverla

PER VEDERE VALENTINA IN COSTUME CLICCA SU SUCCESSIVO