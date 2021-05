“Non ha bisogno di parole”, Ambra Angiolini divertimento incondizionato con il suo amore – FOTO

Nuovo scatto social per la showgirl che ha postato uno scatto al lago al tramonto, un post muto che racconta però un legame speciale.

La showgirl Ambra Angiolini è nota, oltre per sua brillante passata carriera, anche per il suo spirito battagliero e diretto che mostra attraverso le sue pagine social. Se è da sempre restia dal parlare della sua vita privata con Massimiliano Allegri, condivide invece molte foto assieme al suo barboncino Bugo, post, scatti, video.

Si tratta dello stesso cane più volte oggetto del contendere proprio con il suo ex marito Francesco Renga che ancora dopo anni le rinfaccia di averlo tenuto con lei nonostante avesse insistito ripetutamente.

Liti giocose a parte con Renga, Bugo insieme alla sua proprietaria racconta ai fan sempre momenti di ordinaria quotidianità. Anche l’ultimo post è dello stesso tenore, vediamo di che si tratta.

Ambra Angiolini: “Questo è un post sull’amore e basta”

“Non è un post sull’amore per gli animali...è un post sull’amore e basta…#loveislove #notte”, scrive Ambra a corredo dello scatto dove sorregge il suo pelosino Bugo proprio sulla sponda del lago. In diversi post pubblicati da Ambra Angiolini sul suo profilo Instagram, lei si immortala insieme al suo barboncino e accompagna messaggi spesso ironici e divertenti.

Anche questo ultimo scatto ha dato tanta gioia ai suoi follower. I fan della showgirl non possono esimersi infatti dal commentare la posa che emoziona anche chi non ha animali domestici da accudire a casa. La luce del sole al tramonto, l’abbraccio affettuoso tra lei e la cagnolina, i loro corpi che si mimetizzano nel crepuscolo e dell’ambiente del lacustre.

“Quanto amore puro e incondizionato”, “Un post sul vero amore 💘”, “Si perché non sono cani loro sono umani molto più di noi ❤️”, “Amore che non ha bisogno di parole per essere spiegato basta vedere la magia di questa foto. C’è amore ovunque ❤️”