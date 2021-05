Mottarone, sale a 14 il numero delle vittime: i nomi coinvolti nella sciagura

La funivia era stata completamente revisionata e sottoposta a manutenzione straordinaria tra il 2014 e il 2016.

Sale a 14 il bilancio delle persone morte, tra cui anche un bimbo di due anni. Resta invece in condizioni critiche l’altro piccolo ferito di soli 6 anni. L’incidente è tra i peggiori degli ultimi anni all’interno del sistema di trasporto tramite funicolare, una tragedia che nessuno si aspettava ora che la pandemia stava allentando la propria morsa e le famiglie iniziavano a sentirsi più sicure.

Il dramma è avvenuto nella zona del Verbano, dove una cabina della funivia sul Mottarone è precipitata ieri poco prima di mezzogiorno. Il bilancio delle vittime è andato crescendo nel corso della giornata in quanto molte delle persone coinvolte sono state scaraventate fuori dall’abitacolo e solo il successivo ritrovamento ha permesso di aggiornare le stime.

La tragedia ha colpito alcune famiglie residenti in Lombardia, Emilia Romagna e Calabria. In particolare, una famiglia residente a Pavia era di origini israeliane. Erano tutti turisti usciti per una domenica di relax da vivere con spensieratezza.

Funivia del Mottarone, distrutta intera famiglia di Pavia

Ecco la lista con i nomi delle 14 vittime della tragedia del Mottarone emersi nelle ultime ore:

La prima famiglia è di Pavia ma originaria di Tel Aviv: Biran Amit (30 anni), sua moglie Peleg Tal , classe1994, il loro figlioletto Biran Tom , di due anni. In gravi condizioni invece il piccolo di 6 anni.

(30 anni), sua moglie , classe1994, il loro figlioletto , di due anni. In gravi condizioni invece il piccolo di 6 anni. Tra le vittime ci sono anche i nonni di Tal Peleg, il signor Itshak Cohen , 82 anni, e la moglie Barbara Cohen Konisky , 70 anni;

, 82 anni, e la moglie , 70 anni; Shahaisavandi Mohammadreza iraniano ma residente a Diamante (Cosenza) assieme a Cosentino Serena entrambi 26enni;

iraniano ma residente a Diamante (Cosenza) assieme a entrambi 26enni; Malnati Silvia e Merlo Alessandro nati a Varese classe 1994 e 1992;

e nati a Varese classe 1994 e 1992; Zorloni Vittorio (1966) residente a Vedano Olona (Varese);

(1966) residente a Vedano Olona (Varese); Gasparro Angelo Vito, 45enne residente a Castel San Giovanni (Piacenza) assieme a Pistolato Roberta di 40 anni.

La procura di Verbania sta indagando al momento per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose in merito al tragico incidente sulla funivia che collega Stresa al Mottarone.