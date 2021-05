La Isoardi ha condiviso su instagram una foto che la ritrae mentre mangia delle ciliegie su un bancone del fruttivendolo, fa una dedica dolce poi

Elisa Isoardi è innamorata? Ha condiviso una foto su instagram dove mangia delle ciliegie dal fruttivendolo e scrive:“Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi”. Ma a chi si riferisce la bella presentatrice? Ha forse incontrato un’amore importante? Lei non fa trapelare nulla, se non con queste frasi in incognito. I fan non sembrano però sospettare di un amore ma più di un nuovo programma in arrivo per lei sul cibo. Un utente scrive:”Elisa credo che in breve ti vedremo in qualche bel programma che parla di cibo buono, territorio e penso che andrai in giro per tutta la nostra bella Italia. Ricca di storia e cultura gastronomica”.

Elisa Isoardi nuovo amore o nuovo programma televisivo?

La Isoardi è reduce dell’Isola dei famosi, da qualche settimana infatti è tornata in Italia dopo l’esperienza da naufraga. Ha dato tanto all’isola, sia come resistenza alle prove e alla vita dura, sia come persona che aveva sempre un buon consiglio da dare. Lei è una donna organizzata e schematica, fa sempre un piano quando deve compiere delle azioni importanti. Il suo contributo all’isola è stato sicuramente apprezzato. Tuttavia è dovuta rientrare in anticipo a causa di un problema di salute invalidanti. Infatti mentre accendeva il fuoco, un pezzo di carboncino le è volato nell’occhio causandole un serio disturbo. I medici in Honduras le hanno quindi consigliato di tornare in Italia per farsi medicare e visitare bene.

Rientrata in Italia e nello studio dell’Isola dei famosi ha sfoggiato una bellezza mai vista prima, abbronzata e dimagrita di qualche chilo è magnifica. Recentemente è stata ospite anche nello show di Lorella Boccia, Venus club dove ha raccontato nuovamente l’esperienza da naufraga, ma anche del rapporto con Raimondo Todaro durante Ballando con le stelle e anche di Matteo Salvini. Ha spiegato con Todaro è stata solo una collaborazione e un’amicizia, nulla si più. Di Salvini invece come sempre ha parlato bene e con rispetto per la loro storia importante durata 5 anni.

Poi Iva Zanicchi l’ha punzecchiata sostenendo di aver visto cose poco raccomandabili, avvenire tra alcuni politici anche stranieri in compagnia di “ragazzotte” come le ha definite lei. La Isoardi però non è apparsa per nulla sorpresa e anzi ha confermato di sapere perfettamente cosa avveniva e avviene tutt’ora. Ma di Salvini anche la Zanicchi parla bene dicendo che lui è uno dei pochi seri, e che le storie dette su di lui non sono affatto vere.