“Beautiful”, anticipazioni puntata 25 maggio: Douglas è a disagio

Beautiful, anticipazioni 25 maggio: Thomas prosegue con il suo piano per riconquistare Hope. Douglas è a disagio.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Douglas opporsi alla proposta di matrimonio fatta da Thomas. Il Forrester ha deciso di velocizzare le cose con la Buckingham così da suscitare la gelosia di Hope. La Logan, che credeva di poter essere considerata a tutti gli effetti la madre di Douglas, si ritrova ora con le spalle al muro, costretta a scegliere tra il bambino che ha preso in affido e la sua famiglia con Beth e Liam. Nel frattempo Brooke è preoccupata: ha capito che Thomas nasconde qualcosa e si sfoga con Liam e Steffy. I tre sono gli unici ad aver intuito i piani del Forrester, ma non riescono a farsi ascoltare dal resto della famiglia (specialmente da Ridge).

Beautiful, anticipazioni 25 maggio: Thomas prosegue nel suo piano

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Thomas proseguirà con il suo piano per riconquistare Hope. Il piano prevede il forzare Douglas ad accettare Zoe come sua futura mamma ed è stato fortemente osteggiato da Vinny. Secondo Vinny questo atteggiamento di Thomas non farà altro che allontanarlo da suo figlio.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo infatti che Douglas non reggerà alla pressione e si sfogherà con Hope, chiedendole di non abbandonarlo. Hope, sempre più convinta che il suo futuro sia con Douglas e non con Liam e Beth, gli prometterà di restargli sempre accanto.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, martedì 25 maggio, alle ore 13.45 e sarà disponibile ondemand sul sito MediasetPlay subito dopo la programmazione. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e informazioni sui cambi di palinsesto.