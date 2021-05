Un Posto al Sole anticipazioni 25 maggio: un grande ritorno!

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di domani. Roberto Ferri è sempre più messo alle spalle al muro da Pietro Abbate, ma qualcosa potrebbe cambiare da un momento all’altro

Sono oramai che settimane che Roberto Ferri sta cercando di risolvere la situazione creatasi ai Cantieri. Ha coinvolto anche Franco Boschi, chiedendogli di aiutarlo e mettendolo in una posizione di pericolo. Franco, dopo un breve periodo iniziale in cui ha collaborato con lui, ha cominciato a pensare con la sua testa e ad andare dritto per una strada che a Roberto non è piaciuta. Intanto, quest’ultimo, viene messo con le spalle al muro dalla nuova strategia di attacco di Alberto Paladini e Pietro Abbate.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di domani sera

Speranza ha capito di aver causato un po’ di problemi da quando è arrivata a Napoli. Da una parte c’è l’aiuto chef di Patrizio che si è preso una sbandata per lui, e dall’altra Vittorio che non riesce a provare indifferenza nei suoi confronti e che ci sta provando con tutte le sue forze perché ha promesso ad Alex che l’avrebbe aspettata. Per scappare da questa decisione Vittorio vorrà andare a Madrid, ma intanto scoprirà che anche Speranza vorrà partire per tornare a casa. Come reagirà? Proverà a fermarla o la lascerà andare?

Roberto Ferri comincia a rassegnarsi all’idea di accettare la sconfitta, ma non è ancora detta l’ultima parola: un grande ritorno potrebbe salvare la situazione, e sì, stiamo parlando proprio di lei: Marina Giordano!