“Amici”, Veronica Peparini incredula: “Non possiamo saperlo”

A due settimane dalla fine di Amici 20, Veronica Peparini la ballerina e insegnante rivela alcuni retroscena su un’ allieva.

Amici 20 è stata una trasmissione senza precedenti. Nonostante sia ormai un programma storico, molti hanno considerato l’edizione di quest’anno una tra le più belle e ricche di sorprese. Gli allievi della scuola e gli insegnanti hanno emozionato e commosso il pubblico che da casa ha fatto il tifo per loro, ogni sera, sabato dopo sabato.

Oggi, a distanza di due settimane, c’è qualcuno che non perde occasione di rivelare ancora dei particolari sui ragazzi. Stiamo parlando di Veronica Peparini, ballerina e insegnante, che in un’intervista a CasaChi ha detto la sua su un’allieva.

Veronica Peparini: prima una ballerina come lei

L’insegnante dopo la finale che ha visto Giulia Stabile vincere, era una sua allieva, non ha perso occasione di congratularsi con la ballerina e proprio durante un’intervista ha voluto spendere qualche parola per lei. Tra loro è nato un rapporto stupendo, fatto di sostegno e supporto, fiducia e sincerità, tutte le qualità che hanno reso Amici ancora più magico.

La Peparini è stata una complice, una guida e una mamma per la ballerina in questi sette mesi. La coreografia insieme a sua figlia Olivia è stata poi la conferma. Così Veronica le augura solo il meglio e afferma: “Anche io quando ho iniziato ero timida, venivo dalla strada – ha rivelato – Io e Giulia siamo due persone semplici, mi sento vicina a lei anche in questo”.

Poi alla domanda riguardo a Giulia come new entry al corpo di ballo di Amici ha spiegato: “Questo fino alla fine non possiamo saperlo. Sono cose che accadono nel momento giusto. Io glielo auguro, se lo desidera. – continua – Adesso non lo posso dire ancora, se sarà si saprà a breve. Ha tutte le carte in regola, è una brava ballerina”.