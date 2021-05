Diletta Leotta, il top scoppia davvero: “Mai vista così”. Ti tramortisce – FOTO

La bellissima inviata di Dazn Diletta Leotta ha condiviso nelle sue IG Stories uno scatto incredibile: il top scoppia e non regge il peso della bellezza del suo décolleté

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta lascia sempre senza fiato i suoi innumerevoli follower su Instagram con scatti da paura e video postati sul proprio profilo. Questa volta la bella inviata di Dazn ha condiviso un video nelle sue IG Stories di una bellezza infinita. Per aver il fisico scolpito di cui è dotata Diletta si allena tutti i giorni con “Buddy Fit“, un’ app per fare esercizi ginnici direttamente da casa, che è molto in voga negli ultimi tempi.

La Leotta è una testimonial proprio dell’azienda e per fare pubblicità a quest’ultima fa vedere come si allena in casa. Prima però spiega ai suoi follower cosa farà ed è proprio questa inquadratura che ha fatto impazzire i suoi fan: Diletta si riprende da sola con lo smartphone e indossa un top nero, pantaloni attillati dello stesso colore e ha i lunghi capelli biondi sciolti, mentre li porta legati nella seconda story per eseguire il work out, appunto.

