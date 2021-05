A La vita in diretta di Alberto Matano ieri un ospite molto importante non è riuscito a trattenersi, la sua rabbia è arrivata a chiunque

Ieri pomeriggio è andata in onda un’altra puntata di La vita in diretta. Anche Alberto Matano, conduttore del programma, ha affrontato il caso di Denise Pipitone. Il giallo di Mazzara del vallo sta facendo molto discutere soprattutto in questo ultimo periodo visto che le indagini sono state riaperte e Piera Maggio non perde le speranze: per la donna la figlia è ancora viva.

Sono passati diciassette anni ed oggi dopo tutto questo tempo sono uscite fuori delle intercettazioni rimaste nascoste fino ad ora, testimonianze mai prese in considerazione. Chi c’è dietro al caso? E’ il momento di scoprire la verità.

Alberto Matano nel panico: l’ospite non si ferma

Dopo un video mandato in onda dagli autori del programma, Alberto Matano ha richiamato l’attenzione dell’avvocato Giacomo Frazzitta, l’ospite era in collegamento con lo studio. Il legale di Piera Maggio dopo aver fatto il punto della situazione non ha perso occasione di lasciarsi andare a qualche parola di troppo.

Sono tante le indiscrezioni che girano sul caso di Denise Pipitone ed alcune fanno riferimento ai due nuovi presunti indagati: Anna Corona e Giuseppe Della Chiave. Ma ancora nulla è certo tanto che i loro avvocati in una puntata di Chi l’ha visto hanno affermato: “Saranno contenti quelli che fanno i processi mediatici, sembrano le popolane della rivoluzione francese”.

In risposta il legale, ospite a La vita in diretta, ha spiegato: “Non bisogna attaccare le vittime. – ha sottolineato – La trovo una caduta di stile vergognosa e aggiungo una cosa: meglio essere popolane della rivoluzione francese che le allegri comari di Windsor”.

Alberto Matano ha tentato più volte di bloccare l’avvocato di Piera Maggio senza riuscirci visto che la rabbia di Frazzitta ha preso il sopravvento in diretta.