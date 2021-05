Ciao Darwin: l’incidente che portò a gravissime conseguenze. Accusa per quattro persone

Ciao Darwin. Durante la registrazione di una puntata risalente al 2019, un concorrente fu vittima di un incidente con conseguenze gravissime e permanenti. Cosa accadrà adesso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciao Darwin (@ciaodarwinreal)

Era il 17 aprile del 2019 e Gabriele Marchetti, 59 anni, originario di Roma, probabilmente aveva tutta l’intenzione di divertirsi e passare qualche ora di spensieratezza partecipando al famosissimo show televisivo Ciao Darwin nelle vesti di concorrente.

Non sapeva che quel giorno la sua vita sarebbe cambiata per sempre e che la sua presenza alla trasmissione avrebbe portato conseguenze tragiche e permanenti. L’uomo, infatti, affrontando un percorso a ostacoli, durante l’attraversamento di alcuni rulli, è stato vittima di una rovinosa caduta che ha comportato un violentissimo colpo alla schiena.

Ciao Darwin. Un concorrente vittima di un incidente durante il programma: il tragico epilogo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciao Darwin (@ciaodarwinreal)

L’uomo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso presso il Policlinico Umberto I di Roma. Successivamente lo hanno trasferito alla Fondazione Santa Lucia. La diagnosi è stata tra le più infauste: il danno neurologico subito alla spina dorsale è risultato talmente grave da comportare una paralisi totale dal collo in giù.

La puntata venne comunque mandata in onda nel maggio dello stesso anno.

Leggi anche —> Finisce con l’auto in un fossato: morto un uomo

La Procura di Roma, a distanza di due anni dai fatti, ha chiuso le indagini preliminari sulla vicenda. Sono quattro le persone che rischiano un processo con l’accusa di lesioni personali gravissime. Chi sono? Il rappresentante di Rti spa, società di produzione del format condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, un dirigente della Rti, delegato riguardo la vigilanza e il rispetto della normativa relativa alla sicurezza sul lavoro. A questi si aggiungono il rappresentante di Maxima srl, azienda produttrice dell’attrezzatura usata durante il gioco e la titolare di S.D.L. 2005, la quale aveva il compito di selezionare e fare formazione ai concorrenti dello show.

Ti potrebbe interessare anche —> Agghiacciante scoperta in mattinata all’interno di un’abitazione: indagano i carabinieri

Paolo Bonolis ha dichiarato in merito alla vicenda: “Ovviamente siamo umanamente molto dispiaciuti. Siamo vicini a lui e alla famiglia, lo siamo stati dal primo istante. Questo per rispetto del concorrente per lo sfortunato incidente, per rispetto della famiglia e, più di ogni altra cosa, per rispetto della verità”.

Anche Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente esecutivo e amministratore delegato Mediaset, espresse il suo dispiacere all’epoca dei fatti: “Gli incidenti possono capitare. Ci dispiace per la persona vittima del gioco di Ciao Darwin e per la sua famiglia. Quel gioco non si farà più. Siamo sempre molto attenti e continueremo a esserlo”.