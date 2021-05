Manuel Agnelli, il commento che ci dice tutto sulla vittoria dei Maneskin all’Eurovision

Manuel Agnelli commenta la vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest senza giri di parole: “Sono perfetti”. Le sue (profetiche) riflessioni

Nella serata di sabato 22 maggio si è disputata la finale dell’Eurovision Song Contest, vinta dall’Italia con i Maneskin, superando la Francia di Barbara Pravi al secondo posto, e Gjon’s Tears per la Svizzera in terza posizione.

I punti “virtuali” conferiti dal pubblico europeo si sono registrati a 318, la cifra più alta di tutti i Paesi. Un segnale decisivo, che rivela l’inequivocabile indice di gradimento della loro elettrizzante musica.

Una vittoria per i Maneskin, che dalle strade di Roma sono passati a suonare sul palco di “X Factor”, per trionfare al Festival di Sanremo, fino all’ultimo grandioso successo. Ed è proprio dal giudice del talent Manuel Agnelli, guida all’esordio del loro straordinario percorso, che arriva il commento più incisivo: “Sono perfetti“.

Manuel Agnelli sulla vittoria dei Maneskin: “Opportunità per l’Italia”

Non poteva mancare una dichiarazione sul trionfo dei Maneskin da parte di Manuel Agnelli, che ha visto nascere il successo della band dietro al tavolo dei giudici a “X Factor”, per continuare a sostenerli anche successivamente. Proprio sul palco di Sanremo sono stati affiancati dal loro ex coach nella terza serata del Festival dedicata alle cover, per prendere parte a una toccante ed eccezionale esibizione rock sulle note di “Amandoti” dei CCCP.

Anche in occasione dell’Eurovision Song Contest, il cantante degli Afterhours ha fatto sentire il proprio sostegno, ma soprattutto l’orgoglio per il risultato ottenuto. E dopo aver espresso su Instagram la propria gioia nella più esilarante ed esplicativa esclamazione: “Non dormivo così bene da quando avevo 11 anni“, ha rilasciato un commento a Repubblica.

La sua riflessione comincia con la considerazione di stima verso il gruppo: “Se fai un casting di sei anni non trovi un’altra band come loro. Sono veri amici, fanno tutto insieme, sono impressionanti, al confine con la comunicazione cinematografica, belli e perfetti, non quattro bambolotti del cavolo“. Sottolinea poi che anche nell’eventualità che possano non piacere, permane l’innegabilità del loro straordinario talento, che conquista tutti nell’autenticità, senza “adeguarsi” a nulla.

Una vittoria quella dei Maneskin, che secondo il cantante rappresenta un’enorme opportunità per l’Italia: “Sarebbe fantastico se riuscissimo a cogliere lo slancio di quello che sta accadendo. Potrebbe essere una grande occasione per la musica italiana, perché questa vittoria in particolare ha sdoganato davanti al mondo il fatto che in Italia c’è dell’altro oltre il mandolino, la pizza e la sambuca“.

Una trasformazione nella musica nascente che già da tempo il giudice di “X Factor” riscontra, anche attraverso la sua esperienza all’interno del programma, dove ha già espresso la propria opinione verso questo nuovo ciclo di rock che si sta affermando, nell’ultima edizione evidente con il secondo posto dei Little Piecies of Marmalade.

Il tutto è stato perfettamente riassunto dai vincitori all’Eurovison Song Contest nella loro prima e mai più puntuale proclamata dichiarazione: “Rock’n’roll never die“.